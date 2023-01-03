Emekli maaşı zammı son dakika haberi...Emekli zammı 2023 TÜİK'in bugün Aralık ayı enflasyon oranı için açıklamada bulunmasıyla ek zam hariç belli olacak. Yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi o saate kilitlenirken, 2023 yılının ilk yarısı için emekli maaşı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah artışı ile yapılacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar olacak' sorusu için nefesler tutulurken, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve masaki ek zamlı 3 hesap belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranı yüzde kaç olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği emeklilik maaşı hesaplama tablosu...