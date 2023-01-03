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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:22

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

Emekli maaşı zammı son dakika haberi...Emekli zammı 2023 TÜİK'in bugün Aralık ayı enflasyon oranı için açıklamada bulunmasıyla ek zam hariç belli olacak. Yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi o saate kilitlenirken, 2023 yılının ilk yarısı için emekli maaşı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah artışı ile yapılacak. 'Emekli maaşı zammı ne kadar olacak' sorusu için nefesler tutulurken, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve masaki ek zamlı 3 hesap belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekliye zam oranı yüzde kaç olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği emeklilik maaşı hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

Son dakika haberleri...Emekli zammı 2023 için nefesler tutuldu. Emekli maaşı zammı için TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklanırken bir yandan da emekli maaşları için ek zam açıklamaları bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların alım gücünü artıracak ve enflasyonun tahribatını kademe kademe iyileştirecek sosyal refah artışları için hükümete talimatı verdi. Bununla beraber Asgari ücretin rekor zam oranı ile belirlenmesi emekli maaşı hesaplama işlemleri için ek zamda beklentileri artırdı.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE KADAR OLACAK?

Ek zamlı emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak?
Emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte masadaki ek zam senaryolarıyla beraber tüm emekli maaşı hesaplama tabloları...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 14 milyon emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek zam çalışmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE DOĞRUDAN TALİMAT: ALIM GÜCÜ ARTACAK

Yeni ekonomi modeli çervesinde Türkiye bir yandan ihracat yönlü büyüme stratejisini benimserken bir yandan da sosyal refah düzenlemelerine yoğunlaştı. Türkiye 2022 yılında 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken aynı ivmenin 2023 yılında da artarak sürmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki güçlü büyümenin tabana yayılarak ücretli, emekli ve memurların alım gücünün artırılarak kademe kademe enflasyon tahribatın arındırılması için hükümete talimatını verdi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Belli oluyor! En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü! İşte 2023 emeklilik maaşı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ AŞTI

Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.

Asgari ücret 2023 hem TL bazlı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı hem de 298 dolardan 455 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.

Asgari ücret sonrası sıra memur ve emekli zammı için yapılacak zam oranına geldi.

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