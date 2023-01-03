Son dakika haberleri...Emekli zammı 2023 için nefesler tutuldu. Emekli maaşı zammı için TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklanırken bir yandan da emekli maaşları için ek zam açıklamaları bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların alım gücünü artıracak ve enflasyonun tahribatını kademe kademe iyileştirecek sosyal refah artışları için hükümete talimatı verdi. Bununla beraber Asgari ücretin rekor zam oranı ile belirlenmesi emekli maaşı hesaplama işlemleri için ek zamda beklentileri artırdı.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE KADAR OLACAK?

Ek zamlı emekli zammı ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak?

Emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte masadaki ek zam senaryolarıyla beraber tüm emekli maaşı hesaplama tabloları...