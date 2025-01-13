EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

Emekli maaşı için zam oranlarının açıklaması sonrası gözler en düşük emekli maaşı zammına çevrildi. 2025 Temmuz ayına kadar en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak uygulanmasına karar verildi. Konuyla ilgili kanun teklifi ise Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Emekli zammı 4a,4b, ve 4c statüsündekiler için belli olurken zamlı maaşların ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki zamlı kök aylık nasıl hesaplanır? İşte örnek hesaplama...