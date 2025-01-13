Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
10:42
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı
En düşük emekli maaşı için düzenlemeleri içeren yasa teklifi geçtiğimiz hafta Meclis'in gündemine geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu açıkladı. Emekli zammı için belirlenen tutarlar maaşlara ne zaman yansıtılacak? Emekliye zam sürecinde en çok merak edilen ise kök aylık hesabı oldu. İşte örnek hesaplama...