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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:42

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

En düşük emekli maaşı için düzenlemeleri içeren yasa teklifi geçtiğimiz hafta Meclis'in gündemine geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olduğunu açıkladı. Emekli zammı için belirlenen tutarlar maaşlara ne zaman yansıtılacak? Emekliye zam sürecinde en çok merak edilen ise kök aylık hesabı oldu. İşte örnek hesaplama...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

Emekli maaşı için zam oranlarının açıklaması sonrası gözler en düşük emekli maaşı zammına çevrildi. 2025 Temmuz ayına kadar en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak uygulanmasına karar verildi. Konuyla ilgili kanun teklifi ise Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Emekli zammı 4a,4b, ve 4c statüsündekiler için belli olurken zamlı maaşların ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki zamlı kök aylık nasıl hesaplanır? İşte örnek hesaplama...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TE

En düşük emekli aylığının 2025 yılında 12 bin 500 liradan yüzde 15.75 oranında zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasına karar verildi. Zamlı maaşlara ilişkin açıklamanın ardından kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

Teklifinin yasalaşmasıyla 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın Hazine'ye maliyeti 33 milyar liranın üzerinde olacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklifin Meclis'e gelmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği de merak ediliyor. Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda masaya gelecek. Teklifin burada kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanacak ve böylece emekliler zamlı aylıklarını alabilecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesabında kritik detay: İşte adım adım kök aylık hesabı

EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINA YETİŞİR Mİ?

SSK emeklileri emekli maaşlarını her ayın 17 ile 26'sı arasında değişen tarihlerde alıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin kararın emekli maaşı ödeme tarihlerine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bağkur emeklileri ise aylıklarını her ayın 25-28'i arasında değişen tarihlerde alıyor.

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