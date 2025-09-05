EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 2 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

Yüzde 25'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve maaşlara yüzde 7,14 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 86 liraya yükselebilecek. Yüzde 29'luk enflasyon hesabına göre maaşlara yapılacak 10,56'lık zamla en düşük emekli maaşı 18 bin 664 lira olacak. En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle netleşecek.