Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:40
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 2 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?
Emekli maaşı zamları milyonların gündemindeki sıcaklığını koruyor. Emekli temmuz ayında yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Gelecek yıl Ocak 2026'da emekli zammı için hesaplar şimdiden başladı. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre 2 farklı hesap ortaya çıkıyor. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak hesaplandı. SSK, Bağkur emeklisi ne ne kadar zam alacak? Maaşı 16.881, 17,500, 18,000, 18500 olanlar ne kadar zam alacak? İşte emekliye zam hesabında 2 farklı oran…