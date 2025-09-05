Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 2 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:40

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK, Bağkur emekli maaşı için 2 farklı hesap: Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000, 20.000 olanlar ne kadar zam alacak?

Emekli maaşı zamları milyonların gündemindeki sıcaklığını koruyor. Emekli temmuz ayında yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Gelecek yıl Ocak 2026'da emekli zammı için hesaplar şimdiden başladı. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre 2 farklı hesap ortaya çıkıyor. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak hesaplandı. SSK, Bağkur emeklisi ne ne kadar zam alacak? Maaşı 16.881, 17,500, 18,000, 18500 olanlar ne kadar zam alacak? İşte emekliye zam hesabında 2 farklı oran…

Emekli maaşı zamları için hesaplar başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre rakamlar şimdiden netleşiyor. Emekli zammı Ocak 2026'da yüzde kaç olacak? Temmuz ağustos ayları TÜFE rakamları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması için 4 verinin daha belli olması gerekiyor. SSK, Bağkur emeklisi için 2 yeni hesap….

EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEMMUZ AĞUSTOS ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 2,06 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Memur enflasyon farkı ve SSK Bağkur emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.

TEMMUZDA EMEKLİYE ZAMMI YÜZDE 16,67 OLDU

Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan maaş zammı SSK Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre, ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58
İKİ AYLIK ENFLASYON ORTAYA ÇIKTI

SSK, Bağkur emekli maaşlarını yakından ilgilendiren ağustos ayı aylık enflasyonu yüzde 2,04 olarak açıklandı. Temmuz ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,06 olarak açıklanmıştı. Memur zammı için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Kamu Hakem Kurulu kararına göre, memurlar 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak. İki aylık toplam enflasyon ise yüzde 4,14 oldu.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası 2025 yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 25 yüzde 29 aralığında geleceğini tahmin etti. Merkez Bankası'nın en düşük tahmini olan yüzde 25'lik enflasyon tahminini gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak. Bu oran SSK, Bağkur emekli maaşlarını ilgilendiriyor. Merkez Bankası tahminlerinin üst bandı olan yüzde 29 oranı gerçekleşirsen SSK, Bağkur emeklisi için enflasyon yüzde 10,56 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLABİLİR?

Yüzde 25'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve maaşlara yüzde 7,14 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 86 liraya yükselebilecek. Yüzde 29'luk enflasyon hesabına göre maaşlara yapılacak 10,56'lık zamla en düşük emekli maaşı 18 bin 664 lira olacak. En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle netleşecek.

