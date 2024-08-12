Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
09:06
Emekliler yılında indirim furyası! Bu haklarınızı gözden kaçırmayın: İşte tüm avantajlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Emekliler Yılı', yaklaşık 16 milyon emekliye giyimden uçak biletine, sinemadan yatak odasına kadar birçok kalemde dev indirimler sunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılı, emekliler için birçok farklı alanda sayısız avantajı beraberinde getirdi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen basit bir işlemle 81 ildeki tüm indirimlerden anında faydalanıyor.