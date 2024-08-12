Emekliler yılında indirim furyası! Bu haklarınızı gözden kaçırmayın: İşte tüm avantajlar...

HER ALANDA İNDİRİM ÇILGINLIĞI

KYK yurtlarında birer haftalık dönemlerle ücretsiz konaklama imkanına kavuşan vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla sinema biletlerinde de yüzde 30'luk indirim hakkını elde etti. Şehirlerarası otobüs biletlerinde mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde 20, yüksek hızlı trenlerde ise yüzde 10 indirim uygulanmaya başladı. THY, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15'lik indirimi hayata geçirdi. PTT aracılığıyla kargo ya da kurye gönderimindeki indirim oranı yüzde 20 oldu. Yine çeşitli özel firmalarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde yatak odası ve baza alımlarında yüzde 20, ev internetinde yüzde 10, giyim alışverişinde yüzde 30 gibi dikkat çekici indirimler 16 milyon emeklinin hizmetine sunuldu.