Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları
Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları
Milyonlarca emekli Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Gözler buraya çevrilmişken, yapılacak zam oranı da merak ediliyor. Enflasyon oranına göre yapılacak zam tahminleri nedir? Emekli maaşları ne kadar artacak? 2 milyona yakın memur emeklisine Ocak ayında çifte maaş göründü. Yeni Ekonomi Programı tahminine göre yüzde 4 zam oranına ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı olacak. Açıklanacak zam oranları ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte tüm detay ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.10.2019
09:41
Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
10:00