Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak. Enflasyon oranının da etkili olacağı zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar... Mesleklere göre memur emekli maaşları...