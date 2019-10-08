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Emekliye farklı maaş! En düşük ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Milyonlarca emekli Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Gözler buraya çevrilmişken, yapılacak oranı da merak ediliyor. oranına göre yapılacak zam tahminleri nedir? Emekli maaşları ne kadar artacak? 2 milyona yakın memur emeklisine Ocak ayında çifte maaş göründü. Yeni Ekonomi Programı tahminine göre yüzde 4 zam oranına ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı olacak. Açıklanacak zam oranları ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte tüm detay ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:00
Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak. oranının da etkili olacağı oranı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar... Mesleklere göre memur emekli maaşları...

Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Memur emeklilerinin oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere farkı çıkabileceğini gösteriyor.

Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

EN AZ 142 TL ARTIŞ
Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.

Emekliye farklı maaş! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Güncel emekli maaşları

Ocak zammı da yüzde 4 ve yüzde 1.65 farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

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