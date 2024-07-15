Emekliye rehber! Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Kök maaş, refah payı, taban maaş, ABO, aylık hesaplama sistemi...

Türkiye'de emekli sayısı 16 milyona dayanmış durumda. 135 ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir emekli ordumuz var. EYT yasası sonrası milyonlar emekli oldu olmaya devam ediyor. 40'lı yaşlarda aylık almaya başlayan yüzbinlerce emeklimiz de oldu. Aktif pasif dengesine baktığınızda durum hiç de iyi değil. Olması gereken 4 çalışana bir emekli iken biz de ancak 1.8 çalışana bir emekli durumu var. Bu da maliyetler ve bütçe anlamında tüm dengeleri bozuyor. Her yıl Ocak, Temmuz aylarında emeklilerin alacakları zamlar tartışma konusu oluyor. Tabu bu arada hem zamlarla ilgili hem maaş sistemiyle ilgili kafaları karıştıran çok sayıda kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramlar ne anlama geliyor? İşte bu soruların cevapları…