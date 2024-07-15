Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
09:37
Emekliye rehber! Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Kök maaş, refah payı, taban maaş, ABO, aylık hesaplama sistemi...
Her zam döneminde emeklilerle ilgili onlarca kavram ortaya çıkıyor. Çoğu emekli de bu kavramlardan uzak. Olup biteni anlamaya çalışıyor. Sizin için mini bir emekli maaş rehberi hazırladık. Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Kök maaş, refah payı, taban maaş, ABO, aylık hesaplama sistemi. Çok konuşulan kavramlar ne anlama geliyor onlara bakalım…