EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

1. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.

3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.

4. SSK, Bağ-Kur ve memur emelisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek.

5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.