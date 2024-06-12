Giriş Tarihi: 12.06.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
13:58
EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı yaklaşık 3 hafta sonra netleşecek. Yıl başında SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Temmuzda emekliye zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını değiştirecek. Öte yandan kök maaşlara emekli zammı sonrası ek ödeme hesaplanacak. Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği 7 tablo...