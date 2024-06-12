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Haberler Galeri EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:58

EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı yaklaşık 3 hafta sonra netleşecek. Yıl başında SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Temmuzda emekliye zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını değiştirecek. Öte yandan kök maaşlara emekli zammı sonrası ek ödeme hesaplanacak. Kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği 7 tablo...

METE DİRİCE
EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gelirini artıracak düzenlemeler temmuz ayının ilk 2 haftasında yapılacak. Emekli zammı 16 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ 2 KADEMELİ OLACAK

Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrusultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.

Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.

Öte yandan temmuzda 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.

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EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

1. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.
3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.
4. SSK, Bağ-Kur ve memur emelisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek.
5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

SADECE 1 VERİ KALDI

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.

EMEKLiYE ZAM DÜZENLEMESi SON DAKiKA: Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 olurken yine buradan hesapla Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

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