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Haberler Galeri En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları
Giriş Tarihi: 20.06.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 13:24

En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

En ucuz sıfır otomobil modelleri nedir? Sıfır araçları fiyatları ne kadar oldu? Araç satın almak isteyen tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında, en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları yer alıyor. Markaların güncel ve kampanyalı fiyatları araştırılıyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modellerini listeledik.

En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, , , Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, , Kia, Nissan, Opel ve 'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 182.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL

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En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 212.500 TL

En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

YENİ CITROEN C4

Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 230.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL

En ucuz en sıfır arabalar! İşte sıfır otomobillerin liste ve kampanya fiyatları

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

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