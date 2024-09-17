Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
09:18
En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en zor dönemin geride kaldığını vurgulayarak "Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz." dedi. Vergi düzenlemelerine de değinen Bakan Şimşek, "Vatandaşa yansıyacak, KDV genel oranlarında herhangi bir çalışmamız yok. KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.