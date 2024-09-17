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Haberler Galeri En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz
Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:18

En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en zor dönemin geride kaldığını vurgulayarak "Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz." dedi. Vergi düzenlemelerine de değinen Bakan Şimşek, "Vatandaşa yansıyacak, KDV genel oranlarında herhangi bir çalışmamız yok. KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek’ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyonun tek haneye indirileceğini belirten Şimşek, bunun için sabır ve zaman gerektiğinin altını çizdi.

En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek’ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz

"EN ZOR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak kabul ettik. Bizde finansal istikrarı önceliklendirdik. Çünkü kırılganlıklarımız vardı. Onları giderdik. Kırılganlıkları yönetmeniz lazımdı. Bakın politika yaparken, çerçeve çizerken, her zaman en kritiğinden başlarsınız diğerlerini zamana yararsınız. Koşullar önce enflasyonu yükseltecek nitelikte. Daha sonra biz indirebilecek para politikası gecikmeyle geliyor. Biz KKM riskini yönettik, kur riskini yönettik, bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeyde olabilirdi. Şimdi üç teknik birimimiz oturuyor diyorlar ki, kur, petrol fiyatları vs. şöyle şöyle olursa modelleri var tahmin ediyorlar. Biz de programımızda bunun ortalamasını aldık. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Petrol fiyatlarını tuttursak, bir takım önemli varsayımlarımız var. Gerçek dünya çok kompleks ve karmaşık. Modelleme ile tahminler yapıyorsunuz ve çok büyük tahminler içeriyor. En zor dönemi geride bıraktık.

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En zor dönem geride kaldı! Bakan Şimşek’ten enflasyonla mücadelede net mesaj: KDV oranlarında artış düşünmüyoruz

"FİYATLARDAKİ ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI"

Türkiye'nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz. AK Parti daha önce bunu başardı. 90'lı yıllarda ortalama enflasyon 70'lerin üzerinde. Kolay değildi. Ama biz 2003 sonrasında enflasyonu tek haneye düşürdük ve orada tuttuk. Hain darbe girişime kadar. 2025'in ikinci yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı. Genelde hizmet enflasyonu kemikleşir, katılaşır ve onu indirmek daha çok zaman alır.

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