Enflasyon düşecek! Bakan Şimşek’ten kararlılık vurgusu: Gerekli tüm araçları kullanıyoruz...

"SOSYAL KONUT ARZINA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, asgari ücrete yapılan artış ile vergi ve harçlara yapılan zamların dezenflasyon programını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya karşılık, bu yıl mali duruşlarını sıkılaştırdıklarını belirtti.

Bu yıl uygulanan gelir politikalarının 2024'e göre daha destekleyici olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Yönetilen/yönlendirilen fiyat düzenlemelerine geldiğimizde, ilk olarak, elektrik ve doğal gaz fiyat düzenlemesi yapılmadı ama bu fiyatlar düzenlendiğinde bile Merkez Bankasının hedefiyle uyumlu olacak şekilde yapılacak. Yani bu daha ileriye dönük bir hedef. Geçmiş enflasyona endeksli değil. Bir diğer önemli madde, tipik olarak her altı 6 ayda bir düzenlenen vergi ayarlamaları. Tüm vergi düzenlemeleri, sadece hedefle uyumlu olmakla kalmadı, aynı zamanda hedefin çok daha altında gerçekleşti. Yani idari fiyatlar açısından aslında oldukça iyi bir iş çıkardık. Diğer taraftan, mali tarafta, enflasyonla mücadele için arz tarafına destek vermeye çalışıyoruz."

Şimşek, sosyal konut arzına büyük yatırımlar yaptıklarını kaydederek, deprem bölgesindeki yeni inşaatların yanı sıra ülke genelinde konut stokunun artacağını bildirdi.

Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası sadece talep yönetimi yapmıyor, aynı zamanda arz tarafında da maliye politikasına yardımcı olmaya çalışıyor. Bence her şey yerli yerinde. Politikalara baktığınızda, gördüğünüz şey esasen sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve daha destekleyici gelir politikaları. Bu yüzden, bunun anlamlı bir dezenflasyona yol açması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.