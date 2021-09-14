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Haberler Galeri Epic Games, Apple'a milyonlarca dolar ödedi
Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:42

Epic Games, Apple'a milyonlarca dolar ödedi

Apple son haftalarda sadece iPhone 13 serisiyle değil, Epic Games ile süren dava ve uygulama içi ödeme sistemi hakkında olan gelişmelerle gündeme geliyor. Bilindiği üzere Güney Kore'de Google ve Apple'ın uygulama içi satış sistemi hakkında bir karar verilmişti. Ayrıca Hindistan'da da aynı konuyla ilgili olarak App Store için adım atılmıştı. Bu gelişmelerin yaşanmasının arkasında Apple ve Epic arasındaki dava önemli rol oynuyor. Şimdi bu davayla ilgili başka bir detay ortaya çıktı.

Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Epic Games‌ CEO'su Tim Sweeney, Twitter'da yaptığı açıklamada Epic'in, Apple'a telif ücreti olarak 6 milyon dolar ödediğini söyledi. Telif ödemesi, Epic ve Apple arasındaki hukuk savaşının bir parçası. Mahkeme kararı doğrultusunda böyle bir ödeme gerçekleşti.

Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Bilindiği üzere Epic, Apple'ın uygulama içi satın alma kurallarına uymayarak, Fortnite'ı güncellemiş ve oyuna doğrudan satın alma seçeneği eklemişti. Apple, App Store'daki kuralın ihlal edilmesinden sonra Fortnite'ı uygulama mağazasından kaldırdı. Bu durum Epic ve Apple'ın davalık olmasına neden olmuştu.

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Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Fortnite, App Store'dan kaldırılmış olmasına rağmen, Epic Games uygulamayı daha önce yüklemiş ve aktif olarak kullanan müşterilerden yine de ödeme alabildi. Fortnite güncellemeden önce, kullanıma sunulduğu süre boyunca 12.167.719 dolar kazanç sağladı.

Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers geçtiğimiz hafta Apple'ın mobil oyun tekeline sahip olmadığına dair karar verdi ve dava büyük ölçüde Apple'ın lehine sonuçlandı. Bununla birlikte Apple'ın, uygulamalarda kendi ödeme sistemi dışında farklı ödeme seçeneklerine olanak tanıyan harici bağlantılara veya mesajlara izin vermesi hükmedildi.

Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Apple'ın avukatları alınan kararı zafer olarak nitelendirirken, Epic Games ise bu durumdan memnun kalmadı. Epic Games‌ CEO'su Tim Sweeney kararın geliştiriciler ve tüketiciler açısından kazanç olmadığını vurguladı. Bununla birlikte uygulama içi ödeme yöntemleri ve uygulama mağazaları arasındaki adil rekabet için savaşmaya devam edeceklerini bildirdi. Tim Sweeney, Fortnite'ın yakın zamanda App Store'a geri dönmeyeceğini açıkladı ve "Apple, uygulama içi ödeme sisteminde adil bir rekabet sunduğu zaman Fortnite, yeniden App Store'da olacak" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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