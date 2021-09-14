Epic Games, Apple’a milyonlarca dolar ödedi

Apple'ın avukatları alınan kararı zafer olarak nitelendirirken, Epic Games ise bu durumdan memnun kalmadı. Epic Games‌ CEO'su Tim Sweeney kararın geliştiriciler ve tüketiciler açısından kazanç olmadığını vurguladı. Bununla birlikte uygulama içi ödeme yöntemleri ve uygulama mağazaları arasındaki adil rekabet için savaşmaya devam edeceklerini bildirdi. Tim Sweeney, Fortnite'ın yakın zamanda App Store'a geri dönmeyeceğini açıkladı ve "Apple, uygulama içi ödeme sisteminde adil bir rekabet sunduğu zaman Fortnite, yeniden App Store'da olacak" şeklinde sözlerini sürdürdü.