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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: Meclis'te ilk gündem EYT olacak
Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:59

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: Meclis'te ilk gündem EYT olacak

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. EYT düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası AK Parti EYT kanun teklifi için harekete geçti ve 'EYT ne zaman çıkacak' sorusu yanıt buldu. Buna göre Meclis'in yarın açılmasıyla beraber ilk gündem maddesi EYT olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

METE DİRİCE
FARUK ERDEM
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti’den yeni açıklama: Meclis’te ilk gündem EYT olacak

Son dakika EYT haberi...EYT düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası Meclis Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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Milyonlarca EYT'li Meclis'e kilitlendi. Meclis Genel Kurulu'nun çalışma saati de belli oldu. İşte tüm detaylar...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti’den yeni açıklama: Meclis’te ilk gündem EYT olacak

AK PARTİ'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi için son 2 aşama kaldı.

  1. Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.
  2. EYT yasası Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi." dedi.

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"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti’den yeni açıklama: Meclis’te ilk gündem EYT olacak

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti’den yeni açıklama: Meclis’te ilk gündem EYT olacak

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? EYT'LİLER O SAATE KİLİTLENDİ

Deprem sonrasında çalışmalarına ara verilen TBMM Genel Kurulu da 28 Şubat saat 15:00'de yeniden toplanacak. TBMM'de görüşülecek yasal düzenlemelerin başında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili taslak ile yapılandırma kanunu geliyor.

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