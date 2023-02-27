EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. EYT düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası AK Parti EYT kanun teklifi için harekete geçti ve 'EYT ne zaman çıkacak' sorusu yanıt buldu. Buna göre Meclis'in yarın açılmasıyla beraber ilk gündem maddesi EYT olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tüm partilerin destek vermesi durumunda EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.