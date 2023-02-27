"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.