Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:57

EYT SON DAKİKA: EYT'liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotası çizildi. Yasalarımızda bir kişinin emekli olabilmesi için, yaş, sigortalılık süresi ve prim günü olmak üzere 3 şart bulunuyor. EYT yasası ile yaş şartı kaldırılarak 1999 düzenlemesi öncesi sigorta girişi olan herkese emeklilik kapısı açılacak. Bu nedenle milyonlar prim ve sigortalılık süresine odaklandı. Peki kime ne kadar prim ve sigortalılık süresi gerekiyor? Primi tamamlama imkanı bulunmayan yaşı gelmişlere de 3600 gün ve 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı var. İşte 3 tabloda kalem kalem tüm detaylar...