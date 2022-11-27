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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: EYT'liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar
Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:57

EYT SON DAKİKA: EYT'liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotası çizildi. Yasalarımızda bir kişinin emekli olabilmesi için, yaş, sigortalılık süresi ve prim günü olmak üzere 3 şart bulunuyor. EYT yasası ile yaş şartı kaldırılarak 1999 düzenlemesi öncesi sigorta girişi olan herkese emeklilik kapısı açılacak. Bu nedenle milyonlar prim ve sigortalılık süresine odaklandı. Peki kime ne kadar prim ve sigortalılık süresi gerekiyor? Primi tamamlama imkanı bulunmayan yaşı gelmişlere de 3600 gün ve 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı var. İşte 3 tabloda kalem kalem tüm detaylar...

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EYT SON DAKİKA: EYT’liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesi taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. EYT yasası tasarısının Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak.

EYT SON DAKİKA: EYT’liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

BAŞKAN ERDOĞAN DOĞRUDAN EYT TALİMATINI VERDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri 'Yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

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EYT SON DAKİKA: EYT’liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

İLK ANDA EYT YASASI İLE EMEKLİ OLACAK SAYISI 1,5 MİLYONU AŞACAK

Yasa çıktığı anda bu iki koşulu sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle Yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: EYT’liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

MİLYONLARCA EYT'Lİ SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜNÜNE ODAKLANDI

Bununla beraber EYT'ye tabi olacak sigortalılar 1999'taki düzenleme öncesindeki prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı.

EYT SON DAKİKA: EYT’liyi 3 TABLODA emekli yapacak hesaplar! İşte milyonlara emeklilik yolunu açacak rakamlar

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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