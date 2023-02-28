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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 28.02.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 17:10

EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...Meclis'te 21 gün aradan sonra görüşmeler başladı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT yasası öncesinde grup önerileri verilecek. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için yoğun mesai harcadı. Peki EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günü ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? EYT stajı konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: Meclis’te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

Son dakika EYT haberi...EYT düzenlemesi için son 2 aşamaya geçildi. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek ve oylanacak. EYT'nin Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA: Meclis’te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT YASASI SON DAKİKA: MECLİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verilecek. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor.

EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak? | Video

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EYT SON DAKİKA: Meclis’te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli gündem olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenleme en geç yarına kadar yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.

EYT SON DAKİKA: Meclis’te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI ARANMAYACAK

EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.

EYT SON DAKİKA: Meclis’te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT taslağına göre emeklilik şartları neler olacak? İşte o maddeler:

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