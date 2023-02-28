Giriş Tarihi: 28.02.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 17:10

EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte kısmi emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri...Meclis'te 21 gün aradan sonra görüşmeler başladı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT yasası öncesinde grup önerileri verilecek. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için yoğun mesai harcadı. Peki EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günü ile kısmi emeklilik şartları nasıl olacak? EYT stajı konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...