EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.