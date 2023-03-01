Video Ekonomi EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video
EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video

EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video

01.03.2023 | 12:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.

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