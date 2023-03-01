EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.
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