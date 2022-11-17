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Haberler Galeri EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT'liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar
Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:29

EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT'liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

Son dakika EYT Haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri EYT'de 'Yaş şartı'nı içermeyen ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek. Yasa çıktığı anda bu koşulu sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş başvurduğu anda emekli olabilecek. Eksik primi olanlar için de çeşitli formüller dikkat çekiyor. İşte milyonların en merak ettiği EYT tabloları...

METE DİRİCE
EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT’liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Emeklilik bekleyenleri hak sahibi yapacak prim günü, sigortalılık süresi gibi şartları içeren tablolar en çok merak edilenler arasında yer aldı.

EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT’liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

EYT'LİYE KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT düzenlemesi taslağı oluşturuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan taslakta yaş şartı bulunmuyor. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik sigortası girişi olan ve prim ve sigortalılık süresini dolduranlar hemen emekli olabilecek. Prim ve sigortalılık süresi henüz dolmamış ama 1999 yılı öncesi sigorta girişi olan vatandaşlarda yıllara sari bir şekilde emekli olabilecek.

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EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT’liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

1999 EMEKLİLİK YASASI ÖNCESİ PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TABLOSU

SSK - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ
ERKEKLER - 5.000 - 25 YIL
KADINLAR - 5.000 - 20 YIL

EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT’liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

BAĞ KUR - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ
ERKEKLER - 9.000 - 25 YIL
KADINLAR - 7.200 - 20 YIL

EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT’liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

KISMİ EMEKLİLİK İMKANI DA BULUNACAK

8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında 3.600 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olan ancak primini doldurma imkanı olmayanlar için de kısmi emeklilik imkanı olacak.

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