Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:29

EYT SON DAKİKA: Tablolara bak öğren! İşte EYT'liyi yaş şartı olmadan emekli yapacak hesaplar

Son dakika EYT Haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri EYT'de 'Yaş şartı'nı içermeyen ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek. Yasa çıktığı anda bu koşulu sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş başvurduğu anda emekli olabilecek. Eksik primi olanlar için de çeşitli formüller dikkat çekiyor. İşte milyonların en merak ettiği EYT tabloları...