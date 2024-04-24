FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında açıklanan karara göre federal fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde oldu gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidildi mi? İşte ayrıntılar