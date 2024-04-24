Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
06:00
FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Yeni faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak araştırmaları başladı. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Nisan ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?