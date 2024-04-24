Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:00

FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Yeni faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak araştırmaları başladı. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Nisan ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında açıklanan karara göre federal fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde oldu gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidildi mi? İşte ayrıntılar

FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı FED faiz kararı için toplantı 30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs'ta saat 21:00-22:00 arasında paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED MART FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

FED FAİZ KARARI 2024 | Nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED YÖNETİCİSİNDEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını indirmeyi düşünmek için zamanı olmadığını söyledi. Bowman, ABD'de enflasyondaki gerilemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini ifade etti.

SON DAKİKA