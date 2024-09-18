FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: 4 yıl sonra bir ilk! Fed faizi indirdi

FOMC yaptığı politika açıklamasında, "bir miktar yüksek" kalmasına rağmen enflasyon konusunda "daha fazla güven" kazandığını söyledi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği bir ortamda yetkililer, sağlıklı bir işgücü piyasasını sürdürürken fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma risklerinin "kabaca dengede" olduğunu kaydetti.

FOMC açıklaması şöyle:

"Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışı yavaşlamıştır ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük seyretmektedir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydetmiştir ancak bir miktar yüksek seyretmektedir. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir.

Komite, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanmıştır ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir.

Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir. Enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında Komite, federal fon oranı için hedef aralığını 1/2 puan düşürerek yüzde 4-3/4 ila 5'e çekmeye karar vermiştir.

Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaları değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir.

Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir.

Kurul, (daha fazla) -2- Kurul'un hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır.

Para politikası kararına Başkan Jerome H. Powell, Başkan Yardımcısı John C. Williams, Thomas I. Barkin, Michael S. Barr, Raphael W. Bostic, Lisa D. Cook, Mary C. Daly, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Adriana D. Kugler ve Christopher J. Waller oy vermiştir. Bu eyleme karşı oy kullanan Michelle W. Bowman, federal fon oranı için hedef aralığın bu aşamada 1/4 puan düşürülmesini tercih etti.