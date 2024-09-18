FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: 4 yıl sonra bir ilk! Fed faizi indirdi

FED YETKİLİLERİ BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Fed yetkililerinin bu yıl için büyüme tahmini gerilerken, önümüzdeki yıllar için tahminlerde bir değişiklik olmadı. Medyan faiz tahminini ise önümüzdeki üç yıl için aşağı yönlü revize etti.
Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi %2,1'den %2,0'a çekildi. 2025, 2026 ve 2027 yılları için %2,00, uzun dönem için %1,8 olarak kaldı.
Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin tüm faiz tahminleri aşağı geldi. Bu yıl için medyan faiz tahmini %5,1'den %4,4'e, gelecek yıl için %4,1'den %3,4'e, 2026 yılı için %3,1'den %2,9'a aşağı yönlü revize edildi. 2027 yılı ve uzun dönem için tahmin %2,9 olarak belirlendi.
Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya, gelecek yıl beklentisi %2,3'ten %2,2'ye çekilirken, 2026 ve 2027 yılları beklentisi %2,0 olarak öngörüldü.
Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için %2,6'dan %2,3'e, gelecek yıl için %2,3'ten %2,1'e çekerken, 2026, 2027 ve uzun dönem için %2,0 olarak belirledi.
Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini %4,0'dan %4,4'e, gelecek yıl tahminini %4,2'ten %4,4'e, 2026 tahminini %4,1'den %4,3'e yükseltti; 2027 ve uzun dönem tahmini %4,2 oldu.
Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.