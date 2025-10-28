Gram altında düşüş sürecek mi? İslam Memiş tarih vererek panik yatırımcıyı uyardı: "En mantıklısı... Yeni ataklar görebiliriz"

ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Kademeli alım yapmak çok mantıklı. Bir anda almayı çok tavsiye etmiyoruz. Ama refleks burada önemli. Panik alımları önemli. Son 2 haftadır alanlar ciddi zarar etti. 6 bin 300 lira seviyesinden hatta 6 bin 350 lira seviyesinden altın alanlar oldu. Panik alımlarını yaptı. Yine galyana geldiler. Burada zarar ettiler. Yani şu anda 5 bin 828 lira, örnek verelim. Alacağım miktarın yüzde 25'ini alabilirim. Tekrar gerilediği zaman diğer yüzde 25'ini. Kademeli alım yapmak daha mantıklı, panik yapmamak gerekiyor.