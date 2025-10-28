Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:49
Gram altında düşüş sürecek mi? İslam Memiş tarih vererek panik yatırımcıyı uyardı: "En mantıklısı... Yeni ataklar görebiliriz"
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak kritik faiz karaı öncesinde altın fiyatları sert düşüşe geçti. Ons altın 4 bin doların altına inerken gram altın, 5.300 TL'nin altına indi. Peki gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek mi? Gram altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarih ve rakam veren uzman isim altın yatırımcısını paniğe karşı uyardı.