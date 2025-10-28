Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:49

Gram altında düşüş sürecek mi? İslam Memiş tarih vererek panik yatırımcıyı uyardı: "En mantıklısı... Yeni ataklar görebiliriz"

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak kritik faiz karaı öncesinde altın fiyatları sert düşüşe geçti. Ons altın 4 bin doların altına inerken gram altın, 5.300 TL'nin altına indi. Peki gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek mi? Gram altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarih ve rakam veren uzman isim altın yatırımcısını paniğe karşı uyardı.

Ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Malezya'da başlayan ABD-Çin görüşmeleriyle sert düşüşe geçti. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ons altın fiyatı 4.000 doların altına indi. Onsta yaşanan düşüşle gram altında da düşüşler başladı. Ekim ayında 5.900 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın 5.300 TL'nin altına indi.

Gram altında yükselişin ne zaman başlayacağını merak eden yatırımcılar, "Bu seviyeden altın alınır mı?" sorusuna cevap arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten panik içindeki altın yatırımcısına uyarılar geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'a konuşan İslam Memiş, gün vererek altın fiyatları için beklentisini açıkladı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarının detayları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçen haftaya kıyasla daha iyimser bir haftaya açılış yaptık. Bu hafta eylül ayını uğurluyoruz ve eylül ayı piyasalar için çok stresli ve gergin geçmişti. Ama bu haftaya baktığımız zaman yoğun ama geçen haftaya kıyasla daha iyimser. Özellikle hafta sonu Amerika ile Çin arasındaki görüşme trafiğinin başlamış olması ve yine perşembe günü Trump'la Çin liderinin görüşecek olması iyimser bir açıklama olarak piyasalara düştü.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yine bu hafta çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var ve muhtemelen piyasaların yüzde 96'sı Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Burada da beklenti dahilinde. Yine perşembe gününde hem Avrupa hem İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararları var. Yoğun bir hafta olacak yani ama altın fiyatları yine düşüşle haftaya başladı.

"90 LİRA GERİLEME VAR"

Mesela cumartesi günü fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 5 bin 920 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 5 bin 830 lira. Yani 90 lira bir gerileme var.

"TEPKİ YÜKSELİŞLERİ GÖREBİLİRİZ"

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 58 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Biraz dalgalı bir seyirde altın piyasası göreceğiz bu hafta. Çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra. Çarşamba gününden sonra tekrar tepki yükselişleri Fed'in faiz kararından sonra tekrar tepki yükselişleri görebiliriz.

"PİYASALARIN NORMALLEŞMESİ LAZIM"

Ama Kasım ayında yine bu düşüşlerin altın tarafında, gümüş tarafında devamını bekliyoruz. Yine 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki rakamları pahalı görmeye devam ediyoruz. Yine piyasaların normalleşmesi lazım, piyasanın yine normal trendine girmesi lazım.

ONS ALTINDA HEDEF NE?

Yıl sonuna kadar geniş bant aralığında oyalanan bir trend olacak karşımızda. Ons altın tarafında 3 bin 800-4 bin 200 dolar aralığını görebiliriz. Yine manipülasyon piyasası devam ediyor ve geniş bant aralığına odaklanmak lazım. 4 bin dolar seviyesinin altında sarkmalarda da kademeli alım. Onların zamanını zaten fırsatlarını söyleriz.

GRAM ALTINDA HEDEF NE?

Gram altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı 5 bin 500-6 bin lira aralığı. Bu bant aralığını yine kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.

BORSADA YENİ ATAKLAR GÖREBİLİRİZ

Yine borsa tarafında pozitif beklentimiz devam ediyor. Özellikle Kasım ayı içinde. Borsa İstanbul 100 Endeksi şu anda 10.921 puan seviyesinde ama Kasım ayı itibariyle önümüzdeki haftadan itibaren tekrar 11.000 puan seviyesinin üzerine ataklar görebiliriz.

ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Kademeli alım yapmak çok mantıklı. Bir anda almayı çok tavsiye etmiyoruz. Ama refleks burada önemli. Panik alımları önemli. Son 2 haftadır alanlar ciddi zarar etti. 6 bin 300 lira seviyesinden hatta 6 bin 350 lira seviyesinden altın alanlar oldu. Panik alımlarını yaptı. Yine galyana geldiler. Burada zarar ettiler. Yani şu anda 5 bin 828 lira, örnek verelim. Alacağım miktarın yüzde 25'ini alabilirim. Tekrar gerilediği zaman diğer yüzde 25'ini. Kademeli alım yapmak daha mantıklı, panik yapmamak gerekiyor.

GÜMÜŞ HIZLA TOPARLANABİLİR

Gümüş fiyatlarında da düşüşler var. Şu anda gümüşün ons fiyatı 48 dolar seviyesinin altında. Gram tarafta da 65 lira seviyesinin altına bir sarkma olduğunu gözlemliyoruz. Yine çarşamba gününden sonra hızlı bir toparlanma yaşanabilir.