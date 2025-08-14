Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş 'Yüzde 50'den fazla getirisi var' diyerek açıkladı: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 09:57

Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş 'Yüzde 50'den fazla getirisi var' diyerek açıkladı: İşte detaylar...

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar sonrası bireysel yatırımcılar ve merkez bankalarının son yıllarda sarı metale olan talebi yükseldi. Altınla beraber gümüş fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber değerine değer kattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bankalarda gümüş için açılan hesapların arttığına dikkat çekerek yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

Gümüş fiyatları altınla beraber yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş satın almak isteyenlere 'Getirisi ciddi anlamda fazla' ifadeleri ile seslendi. İşte detaylar…

Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

GÜMÜŞ FİYATLARI 3 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Gümüş fiyatları perşembe günü ons başına 38,5 doların üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası'nın gevşeme politikalarına yöneleceğine dair beklentilerle üç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Zayıf gelen ABD enflasyon verileri Donald Trump'ın tarifelerinin fiyat baskılarını artırmadığını gösterdi. Piyasalar eylül ayında gelecek olan faiz indirimlerini şimdiden fiyatlandı. Hazine Bakanı Scott Bessent birden fazla faiz indirimi çağrısında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRDI

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş almak isteyenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Gümüş aslında altını tahtından etti. Biz her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altını konuşsak da aslında birincilik gümüşte, yani en çok kazandıran gümüş. Şu an 8. aydayız ve gram gümüş gram altını tahtadan etti. En çok kazandıran oldu. Tabii gümüşün de özellikleri var; külçe halinde olan var, granül şeklinde boncuk boncuk olanları var. Yani vatandaşlarımız parasına göre istediği kadar alabiliyorlar.

Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

"YÜZDE 50'DEN FAZLA BİR GETİRİ VAR"

Gümüşün şöyle bir özelliği var; tıp alanında çok kullanılıyor, güneş panellerinde çok kullanılıyor, yağmur bombalarında fiziki olarak bunun dünyaya ihtiyacı var. Sadece bir yatırım aracı olmaktan ziyade fiziki olarak aslında çok talep gören bir emtia. 1 Ocak tarihinde 32 lira 81 kuruş seviyesinde olan gram gümüş 49,5 lira seviyesinde. Burada ciddi anlamda bir getiri olduğunu gözlemliyoruz, yüzde 50'den fazla bir getiri var.

Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

GETİRİSİ CİDDİ ANLAMDA FAZLA

Dolayısıyla gümüşün uzun vadeli bir yatırımcıysanız yani alacaksınız unutacaksınız, kısa vadeli al-sat yapmayacaksınız. Çünkü gümüşün şöyle bir özelliği var; sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır gümüş. Eğer 1 yıllık veya 2 yıllık süreçlerde bekleme süresi ile alakalı bir problemi yoksa yatırımcı gümüşün getirisinin ciddi anlamda fazla olduğunu gözlemliyoruz ve bankalarda açılan gümüş tarafındaki hesaplarda ciddi bir artış var"