Giriş Tarihi: 14.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
09:57
Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş 'Yüzde 50'den fazla getirisi var' diyerek açıkladı: İşte detaylar...
Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar sonrası bireysel yatırımcılar ve merkez bankalarının son yıllarda sarı metale olan talebi yükseldi. Altınla beraber gümüş fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber değerine değer kattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bankalarda gümüş için açılan hesapların arttığına dikkat çekerek yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu. İşte detaylar…