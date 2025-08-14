Gümüş fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde! İslam Memiş ’Yüzde 50’den fazla getirisi var’ diyerek açıkladı: İşte detaylar...

EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRDI

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş almak isteyenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Gümüş aslında altını tahtından etti. Biz her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altını konuşsak da aslında birincilik gümüşte, yani en çok kazandıran gümüş. Şu an 8. aydayız ve gram gümüş gram altını tahtadan etti. En çok kazandıran oldu. Tabii gümüşün de özellikleri var; külçe halinde olan var, granül şeklinde boncuk boncuk olanları var. Yani vatandaşlarımız parasına göre istediği kadar alabiliyorlar.