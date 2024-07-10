Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
11:19
Güvenin göstergesi! Bakan Şimşek rakam vererek açıkladı: Ek finansman sağlandı
Deprem yaralarını sarmak için bugüne kadar Türkiye'ye 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon avro finansman sağlandığını belirterek, "Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Depremle ilgili tüm harcamalar tasarruf genelgesi kapsamı dışındadır." dedi.