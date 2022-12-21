Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
06:58
Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nin 6 yıldır İstanbul'un trafiğini rahatlattığını belirterek, açılışından bu yana 97 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptığını bildirdi. Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün de Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğini kaydetti.