Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasında

ZAMANDAN 133 DAKİKA TASARRUF



9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişi ile Avrasya Tüneli'nde 2022 yılı geçiş rekoru kırıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, aralık ayında günlük ortalama geçişin 63 bin olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, açılışından bu yana toplam 97 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptığını açıkladı. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbullular, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlıyor.



