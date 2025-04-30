İndirim kampanyasının detayları belli oldu! Bakan Göktaş açıkladı: Yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlanacak

"FİRMALAR, YÜZDE 5'TEN YÜZDE 35'E VARAN ORANLARDA İNDİRİMLER SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesini verdiğini hatırlatan Göktaş, aynı gün Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerin başvurularının alınmaya başladığını dile getirdi.

Halihazırda 98 bin çiftin projeye başvurduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Program kapsamında bugüne kadar 55 bin 296 gencimize sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça da hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya devam edeceğiz.

Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak."