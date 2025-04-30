Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:59
İndirim kampanyasının detayları belli oldu! Bakan Göktaş açıkladı: Yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakan Göktaş, 20 firma ile indirim anlaşması yapıldığını vurgulayarak "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." dedi.