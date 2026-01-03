Haberler
İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteği: Başvurular nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 07:39
Yeni iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı. Hibe teşvikinde başvurular başladı. İşgücü kaybı yüzde 40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş kişiler ile bazı suçları işlememiş eski hükümlü niteliğindekiler hibe desteğinden yararlanıyor. E-devlet üzerinden kabul edilen başvurular neticesinde destek ödemesi yapılıyor. Destek ödemeleri kapsamında; kendi işini kurmak isteyen engelliler için 735 bin TL, eski hükümlüler için de 550 bin TL hibe verilecek. İş gücü piyasasında çalışma imkânı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 905 bin TL'ye kadar kuruluş sermayesi ödenecek.