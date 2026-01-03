İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteği: Başvurular nasıl olacak?

KİMLER ALABİLİR?

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin hibe desteğinden yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olması, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirmesi, 18 yaşını tamamlamış olması, hangi sebeple olursa olsun emekli olmaması, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme bulunmaması, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmesi, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olması gerekiyor.