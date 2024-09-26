İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

Daha önce sadece İŞKUR sistemine kayıtlı işverenler tarafından Kuruma ilan vermek suretiyle talep edilen niteliklere uygun iş gücü sorgulanabilirken, yeni uygulama ile "ilan açılmaksızın" ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık "aday havuz sistemi" üzerinden görüntülenebilecek. Yeni sistem işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu sağlarken iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkanı sağlayacak. "Aday havuz sistemi" şöyle işleyecek: