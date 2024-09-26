Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
08:46
İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR'un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) nitelikli personel sorununu çözmek için yeni bir uygulama devreye alıyor. İŞKUR "Aday Havuz Sistemi" ile "ilan açılmaksızın" ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık "aday havuz sistemi" üzerinden görüntülenebilecek. Yeni sistem işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu sağlarken iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkanı sağlayacak.