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Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:46

İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR'un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) nitelikli personel sorununu çözmek için yeni bir uygulama devreye alıyor. İŞKUR "Aday Havuz Sistemi" ile "ilan açılmaksızın" ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık "aday havuz sistemi" üzerinden görüntülenebilecek. Yeni sistem işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu sağlarken iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkanı sağlayacak.

ÖNDER YILMAZ
İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Türkiye'de işverenlerin yaşadığı nitelikli personel sorununu çözmek için "Aday Havuz Sistemi"ni devreye aldı. İŞKUR tarafından başlatılan sisteminin detayları da belli oldu.

İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

Daha önce sadece İŞKUR sistemine kayıtlı işverenler tarafından Kuruma ilan vermek suretiyle talep edilen niteliklere uygun iş gücü sorgulanabilirken, yeni uygulama ile "ilan açılmaksızın" ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık "aday havuz sistemi" üzerinden görüntülenebilecek. Yeni sistem işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu sağlarken iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkanı sağlayacak. "Aday havuz sistemi" şöyle işleyecek:

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İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

BİR AYDA BİN KİŞİ

  • Aday havuz sistemine giriş yapan işverenler; görüntülenecek arama sayfasında bulunan filtreleme ekranları ile kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.
  • Detaylı olarak adayları incelemek isterse; kayıtlı iş arayanlardan seçtiği sayı kadar kişi bilgileri sistemde işverene sunulacak.
  • Listelenen adayların Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde öz geçmişlerinde yer alan nitelikler ve beceriler görüntülenebilecek.
  • İşverenler aylık 1000 kişilik arama yapabilecek.
İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

TEŞVİKTEN YARARLANACAKLAR

  • Aday havuz sisteminin hayata geçmesi ile işverenler istihdam teşvikinden yararlanabilecek.
  • İşverenler; sosyal yardım yararlanıcısı, mesleki yeterlik belgesi sahibi, işsizlik ödeneği alan gibi birçok farklı alt kırılımdaki iş arayanlara ulaşmak için detaylı arama yapma imkanına sahip olacak.
  • İşverenler uygun buldukları adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek.
İşçi alımında havuz sistemi! İŞKUR’un yeni modelinde detaylar belli oldu:Nitelikli personel sorunu çözülecek...

MESAJI İŞKUR ATACAK

  • İşverenler, uygun buldukları adaya ulaşmak istediği zaman Kurum aracılığıyla iletilecek mesaj ile iletişime geçebilecek. İş arayanlar İŞKUR aracılığı ile yönlendirildiklerini bilecekler ve işverenler de iş arayanlara ulaşmış olacak. Böylece iş arayanlara yönelik dolandırıcılık girişimlerine set çekilmiş olunacak.
  • Uygun olan adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler kişilerin iletişim bilgisini görebilecek. Adayın da uygun bulması halinde iletişimin kurulması sağlanacak. Bu aşamada işverenin ve iş arayanın danışmanlarına da bilgilendirme maili gidecek.
  • Hâlihazırda aday havuz sisteminde, İŞKUR'a kayıtlı olsun veya olmasın, özel istihdam bürosu statüsünde bulunmayan tüm işverenler arama yapabilmekte ve kriterlere uygun İŞKUR sisteminde kayıtlı kaç iş arayan olduğunu görüntüleyebilmekte. Daha detaylı görüntüleme ve havuz oluşturma aşamasından ise kayıtlı işverenler faydalanabiliyor. Yeni sistem hem işverenlere hem de iş arayanlara büyük kolaylıklar sağlıyor.
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