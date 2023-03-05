İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

İŞ MAHKEMESİ İŞVERENCE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ SAYDI

İşveren şirket tarafından yapılan fesih bildirimine dair tebligatta son bir yıl içerisinde farklı tarihlerde ve on iki kez olmak üzere toplamda 69 günlük iş görememe raporlarının feshe dayanak kılındığını belirterek davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar verilmesini istedi.