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Haberler Galeri İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu
Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:55

İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

Çalıştığı fabrikadan, sık sık rapor alarak işi aksattığı gerekçesiyle kovulan işçiye mahkemeden kötü haber geldi. İş Mahkemesi'nin işe iade ettiği işçiyi, Bölge Adliye Mahkemesi haksız buldu.

İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahanesinde çalışan işçi, son bir sene içerisinde 12 kez (69 gün) rapor alınca olanlar oldu.

İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

İŞVEREN ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLARDAN FAZLA İSTİRAHAT RAPORU ALAN İŞÇİYİ KOVDU

İşin aksadığını düşünen işveren, bir yılda 69 gün çeşitli rahatsızlıkları gerekçe gösterip istirahat raporu alan işçiyi kovdu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi; '4857 sayılı İş Kanununun 18.madde hükmünde belirtilen işçinin yetersizliği gerekçesiyle' kovulduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

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İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

İŞ MAHKEMESİ İŞVERENCE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ SAYDI

İşveren şirket tarafından yapılan fesih bildirimine dair tebligatta son bir yıl içerisinde farklı tarihlerde ve on iki kez olmak üzere toplamda 69 günlük iş görememe raporlarının feshe dayanak kılındığını belirterek davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar verilmesini istedi.

İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

İŞVEREN "İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ" SEBEBİYLE FESHETTİ

Raporların her birinin farklı kliniklerden alındığına dikkat çeken davalı patron ise davacının iş sözleşmesinin sık sık rapor alması ve bu durumun iş yeri düzenini olumsuz etkilemesinden dolayısıyla İş Kanunu madde 18 hükmü uyarınca "işçinin yetersizliği" sebebiyle feshedildiğini öne sürdü.

İşçi ve işverenler dikkat! Mahkeme kararını verdi: İşinden oldu

ALDIĞI RAPORLARLA 1 YILDA 69 GÜN DEVAMSIZLIK YAPTI

Davacının Temmuz 2018'den iş akdinin feshedildiği 24.07.2019 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde 12 farklı seferde toplamda 69 gün raporlu devamsızlığının mevcut olduğunu, davacının özellikle Ocak 2019 döneminden itibaren sıklıkla sağlık sorunları yaşamaya başladığını, davalının söz konusu sağlık sorunları nedeniyle aldığı raporlardan kaynaklı devamsızlığının bir yıl gibi bir dönemde toplam 69 günü geçtiğini kaydetti.

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