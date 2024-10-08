Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
12:13
İstanbul'da bir site daha 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil oldu
Hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi, 'Yarısı Bizden' ile yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı siteye inşaat desteğinin verildiğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampanya kapsamında 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımını sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.