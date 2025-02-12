İstanbul’un kentsel dönüşümü için yeni açıklama

"DÜNYANIN ŞU ANDA EN BÜYÜK ŞANTİYESİ DEPREM BÖLGEMİZDE"

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12 Şubat 1920'nin, Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtulduğu ve Türk milletinin özgürlük sevdasını tüm dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu, Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olan Maraş'ta, Maraşlıların kendi çabalarıyla, iradeleriyle bir direniş başlattığını söyledi.

O gün olduğu gibi bugün de iç cepheyi güçlü tutacaklarını, dışarıdan dayatmalar yapmaya çalışanlara karşı ecdada yakışır, onurlu bir şekilde ülkeyi büyütme, kalkındırma, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıma mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, 2 yıl önce yaşanan acı deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'ın yine birlik ve beraberlikle yaralarını hızla sararak ayağa kalktığını ifade etti.

Yılmaz, 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarının meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleri, yapılan yollar ve köprüler, inşa edilen okullar ve hastaneler, birçok hizmet, teşvik ve destekle sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl, 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız. Belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyorum. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde. Binlerce şantiyede 200 bine yakın çalışanla bu ihya ve inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta 2024 yılı itibarıyla 34 bin 600 konut ve 30 iş yeri olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız birimi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı sonuna kadar 67 bin 790 konut ve 6 bin 397 iş yerini daha tamamlayarak toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Şehrin ekonomisi anlamında, sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok programla Kahramanmaraş'taki işletmelerin yanında olduklarını söyleyen Yılmaz, konutlarla birlikte altyapıları yenilediklerini, yolları yaptıklarını, elektrik şebekelerini yenilediklerini, hastaneleri ve okulları inşa ettiklerini, sosyal donatılar yaptıklarını dile getirdi.

Geçen sene nüfusu Türkiye'de en fazla artan ikinci vilayetin Kahramanmaraş olduğunu bildiren Yılmaz, "İnanıyorum ki bu sene de aynı trend devam edecek ve göreceksiniz bu ihya, inşa faaliyetleri tamamlandığında Kahramanmaraş'ın nüfusu deprem öncesinden de daha yüksek bir seviyeye Allah'ın izniyle çıkacak." diye konuştu.