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  • İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

İşte karşınızda Galaxy Z ! Fiyatı da belli oldu

Güney Koreli ünlü teknoloji firması 'un büyük yankı uyandıran dikey katlanabilir telefon modeli Samsung Galaxy Z , resmen tanıtıldı. Daha önce katlanabilir telefon pazarına Galaxy Fold ile giriş yapan Samsung, kısa bir süre sonra telefonları geri toplamıştı. Ardından da satıştan çekilmişti. Şimdi çok daha iddialı bir giriş yapan Samsung, Galaxy Z Flip ile gövde gösterisi yaptı.Peki yeni katlanabilir telefonun özellikleri ne? Satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12.02.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 07:31
İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Büyük yankı uyandıran dikey katlanabilir telefon modeli Galaxy Z , resmen tanıtıldı.

İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Güney Koreli Samsung, ikinci katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Flip ile gövde gösterisi yaptı.

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İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Galaxy Z Flip'in özellikleri ve fiyatı

İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Açıldığında 167.9 x 73.6 x 7.2 mm boyutlarına ulaşan telefon, katlandığında ise 87.4 x 73.6 x 17.3 mm boyutlarına düşüyor.

İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Galaxy Z gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 Plus yonga setinden alıyor

İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Telefonda 8GB RAM bulunuyor.

İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu

Telefon 256GB'lık dahili depolama alanına sahip.

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