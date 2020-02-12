İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu
İşte karşınızda Samsung Galaxy Z Flip! Fiyatı da belli oldu
Güney Koreli ünlü teknoloji firması Samsung'un büyük yankı uyandıran dikey katlanabilir telefon modeli Samsung Galaxy Z Flip, resmen tanıtıldı. Daha önce katlanabilir telefon pazarına Galaxy Fold ile giriş yapan Samsung, kısa bir süre sonra telefonları geri toplamıştı. Ardından da satıştan çekilmişti. Şimdi çok daha iddialı bir giriş yapan Samsung, Galaxy Z Flip ile gövde gösterisi yaptı.Peki yeni katlanabilir telefonun özellikleri ne? Satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 12.02.2020
07:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
07:31
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