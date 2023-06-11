Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

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Teknolojinin gelişmesi ve pek çok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte e-fatura'nın hem daha pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten KolayBi' CEO'su Gökhan Boyana, "E-fatura, kullanımı her geçen gün daha geniş alana yayılan bir hizmet. Bizim de en çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri" diye konuştu. KolayBi' olarak sundukları e-fatura hizmeti sayesinde tahsilat ödeme süreçlerinin kısaldığını söyleyen Gökhan Boyana, nakit işlemlerinin de oldukça hızlandığını kaydetti.