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Haberler Galeri Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 08:33

Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

Son dakika fatura haberleri: 2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura'ya geçişinde son tarih 1 Temmuz oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili kanunu gereği brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Metin CAN
Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. 1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak. Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

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Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

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Teknolojinin gelişmesi ve pek çok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte e-fatura'nın hem daha pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten KolayBi' CEO'su Gökhan Boyana, "E-fatura, kullanımı her geçen gün daha geniş alana yayılan bir hizmet. Bizim de en çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri" diye konuştu. KolayBi' olarak sundukları e-fatura hizmeti sayesinde tahsilat ödeme süreçlerinin kısaldığını söyleyen Gökhan Boyana, nakit işlemlerinin de oldukça hızlandığını kaydetti.

Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

İŞ VERİMİ DAHA DA ARTACAK

Bu sayede faturaların kaybolma sorununun da tamamen ortadan kalktığına dikkat çeken Boyana, şunları kaydetti: "Bu sayede faturaların oluşturulması, gönderilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasındaki süre minimum seviyeye düştüğü için iş verimi de otomatik olarak artıyor.

Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu

Bunun yanı sıra e-fatura kullanımı ile kâğıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, kağıt ve basım maliyetleri de ortadan kalkarak doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

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