Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
08:33
Son dakika | Kağıt fatura dönemin sona eriyor! Tarih belli oldu
Son dakika fatura haberleri: 2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura'ya geçişinde son tarih 1 Temmuz oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili kanunu gereği brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.