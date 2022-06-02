Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
18:14
Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz, Ege ve Marmara'yı birbirine bağlayacak proje ile ilgili detayları açıkladı. Aydın-Denizli otobanı şantiyesi ve Çevre Yolu Honaz tüneli inşaatlarında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğllu, "Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan ulaşım süresi Aydın-Denizli otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 731 milyon lira da tasarruf edilecek" dedi.