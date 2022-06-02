Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Bu süreçte; dünyada, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan en büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi İle Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık.