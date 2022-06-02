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Haberler Galeri Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 18:14

Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz, Ege ve Marmara'yı birbirine bağlayacak proje ile ilgili detayları açıkladı. Aydın-Denizli otobanı şantiyesi ve Çevre Yolu Honaz tüneli inşaatlarında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğllu, "Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan ulaşım süresi Aydın-Denizli otoyolumuz ile 70 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 731 milyon lira da tasarruf edilecek" dedi.

Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre yolu Salihağa Kavşağı'ndaki Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Karaismailoğlu, 20 yıl içerisinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırıp, 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık.

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Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Bu süreçte; dünyada, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan en büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi İle Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık.

Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya-Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık.

Kapıkule’den Akdeniz’e kesintisiz otoyol ağı: Bakan Karaismailoğlu detayları açıkladı...

18 Mart Zaferi'nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık.

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