Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Kars İmsakiye 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca internetten duyuruldu. Bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler Diyanet tarafından Kars iftar saati ve sahur vakti yayımlanınca "Kars'ta iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi sorulara yanıt buldu. Kars İmsakiye takvimi ile Kars iftar vakti ve imsak vakitleri de yayınlandı. Müslüman dünyası için önemli olan Ramazan ayı ibadetlerle geçiriliyor. Peki Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor? İşte bilgiler