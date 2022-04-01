Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 17:53

Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Kars İmsakiye 2022, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca internetten duyuruldu. Bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler Diyanet tarafından Kars iftar saati ve sahur vakti yayımlanınca "Kars'ta iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi sorulara yanıt buldu. Kars İmsakiye takvimi ile Kars iftar vakti ve imsak vakitleri de yayınlandı. Müslüman dünyası için önemli olan Ramazan ayı ibadetlerle geçiriliyor. Peki Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor? İşte bilgiler

Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Diyanet 2022 İmsakiye ile Kars iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Kars sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, Kars iftar saati vakitleri 2022

Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

KARS İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Kars iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Kars iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:16

İlk İftar Vakti: 18:39

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:15

İftar Vakti: 18:41

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:13

İftar Vakti: 18:42

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:11

İftar Vakti: 18:43

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:09

İftar Vakti: 18:44

30 Günlük Kars İmsakiye 2022 İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

KARS TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Kars'ta 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 19:59'da kılınacak.

Kars 2 Nisan Cumartesi: 20:01

Kars 3 Nisan Pazar: 20:02

Kars 4 Nisan Pazartesi: 20:03

Kars 5 Nisan Salı: 20:04

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kars sahur ve iftar vakti belli oldu! Kars İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

KARS'TA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Akyaka: ÇETİNDURAK KY.C.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SON DAKİKA