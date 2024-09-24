Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
10:24
Kayıt dışı mücadelede yeni adım! Bankaların inadı son demlerini yaşıyor: GİB 15 Kasım'a kadar süre tanıdı...
Kayıt dışılıkla mücadele son sürat sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok sektörü kıskaç altına alırken pos cihazları konusunda da yeni adımlar atıyor. POS cihazları üzerinden yapılan her ödeme kayıt altına alınmasına rağmen mükellefler isterse bunu vergi matrahına yansıtmayabiliyor. Bu nedenle bakanlık bankalardan seyyar EFT-POS cihazı ya da masaüstü EFT-POS cihazı kullanmaması gerektiği halde kullanan mükelleflerden bu cihazların geri alınması istendi. GİB bu konuda POS veren bankalara 15 Kasım'a kadar süre tanıdı. Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler konuyu köşesinde kaleme aldı.