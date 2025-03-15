Kesme altın satışı yasaklandı! Bakanlık harekete geçti: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan "kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara" ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, güncel piyasa şartları ve talepler değerlendirilerek, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"da birtakım değişikliklere gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.