KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL’den yeni atak! 100'ü aşkın Türk mühendis geliştirmişti...

Seri üretime hazırlanan GÜNSEL'de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. İlk etapta 1.000 araç üretecek olan firma, ekibini de büyütmeye devam ediyor. Kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. Açtığı ilanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var.

