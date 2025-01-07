Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:50
KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
Kapasite geliştirmek isteyen ve inovasyon üreten KOBİ'ler için iki yeni destek paketi hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla sağlanacak paketlerin ayrıntılarını duyurdu. Kacır, "Hedefimiz bu iki programla 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak. Her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ'lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. KGF de kefalet sağlayacak" dedi.