KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

REKABETÇİ KOBİ'YE DESTEK

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.