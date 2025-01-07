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Haberler Galeri KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:50

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Kapasite geliştirmek isteyen ve inovasyon üreten KOBİ'ler için iki yeni destek paketi hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla sağlanacak paketlerin ayrıntılarını duyurdu. Kacır, "Hedefimiz bu iki programla 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak. Her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ'lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. KGF de kefalet sağlayacak" dedi.

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

KOSGEB, kamu bankaları ve KGF aracılığıyla 22 milyarlık iki yeni destek paketi hazırladı. KOBİ'lere 20 puan düşük faiz ve kar payıyla kredi sağlanacak.

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

REKABETÇİ KOBİ'YE DESTEK

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

KİMLER YARARLANACAK?

Programdan limited ve anonim şirket statüsünde olan, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanı güncel işletmeler yararlanacak. Destek programına şirketler KOSGEB sayfasından başvuru yapabilecek.

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda işletme başına alt kredi limiti 5 milyon TL, üst limit ise 50 milyon TL olacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi.

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi: Kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Program kapsamında KOBİ'lerin, makineteçhizat alımları, yazılım ve personel giderleri, hizmet alımları desteklenebilecek. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası ile işbirliği yapıldı.

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