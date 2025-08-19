Giriş Tarihi: 19.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
16:22
KONUT KREDİ FAİZLERİ 2025! En düşük konut kredi faizi %2,69: Uzman isim 1.000.000 TL'nin taksit tutarını hesapladı
Konut kredi faizleri Merkez Bankası'nın politika faizlerinde 300 baz puanlık indirime gitmesiyle düşüşe geçti. Kamu bankaları öncülüğünde gerçekleşen kredi faizleri yüzde 3'ten yüzde 2,69 seviyelerine geldi. 1.000.000 liralık kredinin taksit tutarı ne kadar oldu? Konut kredi faizleri düşmeye devam edecek mi? Uzman isim hesapladı.