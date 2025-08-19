KONUT KREDİ FAİZLERİ 2025! En düşük konut kredi faizi %2,69: Uzman isim 1.000.000 TL’nin taksit tutarını hesapladı

BİR MİLYON LİRANIN TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Genç, kredi taksitlerinin ödemelerinin değiştiğini ifade ederek yeni tutarları şöyle hesapladı: Kredi tutarının 100 lira olduğunu düşünelim. 120 ay vadeli bir seçenek olsun. Faiz oranına yüzde 2,69 olarak baktığımızda tahsis ücreti 500 lira olacak. Taksit tutarı da 2 bin 806 bin 7 liraya gelecek. Bir milyon liranın tahsis ücreti 5 bin lira olurken taksit tutarı 28.060.07 TL olacak.