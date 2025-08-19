Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:22

KONUT KREDİ FAİZLERİ 2025! En düşük konut kredi faizi %2,69: Uzman isim 1.000.000 TL'nin taksit tutarını hesapladı

Konut kredi faizleri Merkez Bankası'nın politika faizlerinde 300 baz puanlık indirime gitmesiyle düşüşe geçti. Kamu bankaları öncülüğünde gerçekleşen kredi faizleri yüzde 3'ten yüzde 2,69 seviyelerine geldi. 1.000.000 liralık kredinin taksit tutarı ne kadar oldu? Konut kredi faizleri düşmeye devam edecek mi? Uzman isim hesapladı.

Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz indirimi konut kredisi faiz oranlarını da değiştirdi. Bankalar konut kredilerini yüzde 3'ün altına çekti. Mali Müşavir Mustafa Genç, kredi faiz oranlarına yönelik tüm detayları açıkladı.

PİYASADAKİ EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE 2,69

Genç, konut kredilerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle beraber bireysel kredilerde ve kredi kartlarında faizlerin düşürülmesi yönüne gidildi. Konut kredilerinde de Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık indirime gitmesiyle beraber kamu bankaları yüzde 3 olan konut kredi faizlerini yüzde 2,69'a çektiler. Diğer bankalar da konut kredi faizlerini aşağı doğru çekmeye başladı.

BİR MİLYON LİRANIN TAKSİT ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Genç, kredi taksitlerinin ödemelerinin değiştiğini ifade ederek yeni tutarları şöyle hesapladı: Kredi tutarının 100 lira olduğunu düşünelim. 120 ay vadeli bir seçenek olsun. Faiz oranına yüzde 2,69 olarak baktığımızda tahsis ücreti 500 lira olacak. Taksit tutarı da 2 bin 806 bin 7 liraya gelecek. Bir milyon liranın tahsis ücreti 5 bin lira olurken taksit tutarı 28.060.07 TL olacak.

KONUTTA YAŞ SINIRI NE KADAR?

Mali Müşavir Mustafa Genç açıklamalarına şöyle devam etti: Bu krediler sadece taşınmaz emlak satın alınması amacıyla veriliyor. Peki, konutta yaş sınırı ne kadar? Bankalar bu noktada 22 yaşı baz alıyorlar. Maksimum kredi tutarı konut satın alımı amacıyla değerlendirilecek emlak bedelinin ekspertiz değerinin azami yüzde 70'i kadar verilebilmektedir.

Müracaatlar nasıl olacak? Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulama getirdi. Bankaya gitmeden artık e-Devlet üzerinden internet bankacılığı mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden emlak alacaklar müracaatlarını yapabilecek.

DÜŞEN FAİZLER KREDİLERE NASIL YANSIYACAK?

Şu an diyelim ki en düşük oran yüzde 2,69'dan faizle kredi kullandı vatandaş. Daha sonra faiz oranı yüzde 2'ye düştü. Bankalardan faiz alanlar refinansman yani krediyi yeniden yapılandırmak suretiyle avantajlı konuma gelebilirler.