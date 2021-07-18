Kuyruğun sonu görünmüyor: Kurban Bayramı tatili yoğunluğu böyle görüntülendi

Daha hızlı ilerlemek için otoyolun Bolu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna çıkan sürücüler ise Bolu'dan Gerede'ye kadar yoğunluk oluşturdu. Güzergahtaki trafik, akıcı şekilde seyretmeye devam ediyor.