Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:01Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:01
Kuyruğun sonu görünmüyor: Kurban Bayramı tatili yoğunluğu böyle görüntülendi
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.