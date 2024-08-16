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Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:08

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB'den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Son dakika haberleri: Memur ve emekli zammı için kritik verilerden biri olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası bugün yeni bir veri yayımladı. Bu veri, Ocak'ta ne kadar memur ve emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar için önemli olan ağustos ayı enflasyon beklentileriydi. Peki enflasyon piyasanın beklediği gibi gerçekleşirse emekli maaşı için zam oranı ne kadar olur? İşte yeni emekli ve memur zammı ile birlikte tüm merak edilenler...

FARUK ERDEM
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

Son dakika haberleri: Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı Ocak 2025'te tekrar artacak. Merkez Bankası emekli ve memur zammı için belirleyici olan yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından bugün de piyasanının enflasyon beklentilerini kamuoyuna duyurdu. Peki piyasanın beklentisi gerçekleşirse memur ve emekli zammı ne kadar olur? İşte detaylar...

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN ARTTI

Merkez Bankası yıl sonunda yüzde 38 enflasyon beklerken yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 43.31 çıktı. Böylece memur ve emekli maaşı için yeni zam oranı yükseldi. İşte emekli maaşı ve memur zammı için yeni oranlar…

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MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ARTIŞ ORANI RAPORA GÖRE YÜZDE 10.65

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emekli maaşı için yeni artış oranını verecek.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ORAN DEĞİŞTİ

Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de yayımladı. Ankette yıl sonunda enflasyonun yüzde 43.31 olacağı tahmin edildi. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminine göre bu tahmin 5 puandan fazla çıkmış oldu. Buna göre de daha önce yüzde 10,65 hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.89'a yükseldi.

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