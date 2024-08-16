MEMUR, EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: TCMB’den yeni rakamlar geldi! Emekli maaşı ve memur zammı için oran arttı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.