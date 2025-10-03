Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:49
MEMUR MAAŞI SON DAKİKA! Enflasyon sonrası memur zammı 2026 için yeni hesap: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı için 8'inci dönem toplu sözleşme süreci geçtiğimiz aylarda son buldu. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 döneminde alacağı zam oranı ortaya çıktı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur maaşı zamlarına yansıyacak olan kümülatif zam için yeni hesaplama yapıldı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu…