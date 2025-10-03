Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:49

MEMUR MAAŞI SON DAKİKA! Enflasyon sonrası memur zammı 2026 için yeni hesap: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı için 8'inci dönem toplu sözleşme süreci geçtiğimiz aylarda son buldu. Memur ve memur emeklisinin 2026-2027 döneminde alacağı zam oranı ortaya çıktı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri ile 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur maaşı zamlarına yansıyacak olan kümülatif zam için yeni hesaplama yapıldı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu…

Memur zammı 2026 yılı için hesaplar başladı. Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Eylül ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanırken milyonların maaş zamları için yeni ipucu da gelmiş oldu. 8'inci dönem toplu sözleşme zammı belli olurken yeni enflasyon oranına göre hesaplamalar yeniden yapıldı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşı ne kadar olacak?

EYLÜL ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olarak açıklanırken ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04 şeklinde hesaplandı. Eylül ayında enflasyon aylıkta bir önceki aya göre %3,23 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 oldu. Maaş zamlarının belirlenebilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarını aylık enflasyon verileri de belli olacak.

MEMUR ZAMMI HAZİRAN AYINDA NE KADAR OLDU?

Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu
  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,85
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76
MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu sendikaları ve işveren temsilcilerinin 8'inci dönem toplu sözleşmelerin anlaşma sağlayamaması sonrası hakem heyeti devreye girmişti. 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranı hakem heyeti toplantısı sonrası kesinleşti.

Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.

Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı. Hakem Heyeti'nin 4'üncü toplantısında 2026 için yüzde 11 artı 7'lik teklif değişmedi. Teklif, 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırılarak 5+4 olarak açıklandı. Hakem Heyeti toplantı sırasında yapılan teklifi onayladı.

YENİ MAAŞ HESABI
Yeni açıklanan enflasyon verisine göre maaş zam tablosu da değişti
  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65
