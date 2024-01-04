Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
07:36
Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı
Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonu yüzde 2.93, yıllık enflasyon da yüzde 64.77 açıklandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.