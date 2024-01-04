Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34.25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49.25 artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.



