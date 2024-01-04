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Haberler Galeri Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 07:36

Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonu yüzde 2.93, yıllık enflasyon da yüzde 64.77 açıklandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

HAZAL ATEŞ
Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkı uygulanacak.

Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49.25 olacak.

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Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 861 LİRA

Kamu görevlilerinin 2024 yılı mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37.57 gerçekleşti.

Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34.25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49.25 artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Memur ve emeklinin maaş zammı tamam; İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaş hesabı

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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