Memur ve emekliye üçlü zam! İşte güncel maaşlar...

Memurların ayrıca aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi.