Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:52
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaş zammı için süre daralıyor: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 3 kez bir araya geldi. Kamu işverenlerinin geçmiş toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaptığı 2026 yılı için 11+7 2027 yılı için 4+4 teklifinin kabul edilmemesi sonrası Hakem Heyeti devreye girmişti. 4'üncü toplantının bugün saat 14:00'da yapılması bekleniyor. Memur maaşı zam maratonunda öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?