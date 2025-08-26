MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaş zammı için süre daralıyor: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak?

MEMUR ENFLASYONA GÖRE NE KADAR FARK ALABİLİR?

Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu tahminlerine göre memurun alacağı zam oranı tahminleri de değişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu açıklamalarda bulundu: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik.