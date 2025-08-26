Video Haber Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video
26.08.2025 | 15:52

Memur zammı için 2026-2027 yıllarını kapsayan Toplu sözleşme zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugüne kadar 4 kez bir araya geldi. Kamu işverenlerinin geçmiş toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaptığı 2026 yılı için 11+7, 2027 yılı için 4+4 teklifinin kabul edilmemesi sonrası Hakem Heyeti devreye girmişti. Son kez yapılan toplantının ardından açıklanan karara göre, 2026 yılı için %11+7 olan zam teklifi değişmedi.

