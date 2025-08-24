Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı için kritik toplantı ne zaman? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ocakta yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı için 1 Ağustos tarihinde başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinden karar çıkmadı. Kamu İşverenleri tarafının teklifleri Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Zam pazarlığının yeni adresi ise Hakem Heyeti oldu. Memur maaşı için Kamu işverenleri 2026'nın ilk altı ayında yüzde 11 zam teklif ederken taban aylıklara 1.000 TL artış önerisini yeniledi. Dün Hakem Heyeti ilk kez bir araya gelirken ikinci toplantının bugün saat 11:00'de yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyetin kararına saygı duyulacağını açıkladı. 2026 yılında polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?

Memur zammı için başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinde taraflar, mali ve sosyal haklarda 58, hizmet kollarında ise 311 madde olmak üzere toplam 369 maddede uzlaşı sağladı. Memur maaşları için genel zam oranında anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle süreç Hakem Kurulu'na devredildi. Toplu sözleşme zammı ile beraber memurların 2026-2027 yıllarını kapsayan sosyal hakları da belirleniyor. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kamuda çalışan 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi zam pazarlığı sürüyor. Toplam 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan ilk teklif şu şekilde oldu:
  • 2026 ilk altı ay yüzde 10
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 6
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4
Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine Kamu İşverenleri daha önce yaptıkları tekliflere ek olarak taban aylığına 1.000 TL artış önerdi. Son olarak yapılan teklif ise şu şekilde:
  • 2026 ilk altı ay yüzde 11
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 7
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4
MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

Her iki telifin de kabul edilmemesi üzerine Memur-Sen'in Hakem Kurulu'na başvurması beklendi. Ancak Memur-Sen Hakem Kurulu'na herhangi bir başvuru yapmayacağını bildirdi. Dün Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüşmek için bir araya geldi. 2.5 saat süren Kamu-Sen'in de katıldığı toplantıda karar çıkmadı. İkinci görüşme bugün saat 11.00'da yapılacak.

MEMUR MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hakem Kurulu'nun başvurudan itibaren 5 gün içinde kararı açıklaması bekleniyor. Zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak.

ENFLASYON RAPORU HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini ve ara hedefleri açıkladı. Yeni raporda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2025'te enflasyon ve yüzde 5 toplu sözleşme ile maaş zam hesabı şu şekilde gerçekleşti:
  • Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,57
ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7,14 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı ise bu senaryoda yüzde 7,14 olacak. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2,04 şeklinde hesaplanıyor. Enflasyon tahminini üst bandı olan yüzde 29 ihtimalinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,56 Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak.

