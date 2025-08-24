MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı için kritik toplantı ne zaman? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ocakta yüzde kaç zam alacak?

ENFLASYON RAPORU HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası'nın yılın 3.Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini ve ara hedefleri açıkladı. Yeni raporda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan %24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.