Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:45
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Memur maaşı için kritik toplantı ne zaman? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ocakta yüzde kaç zam alacak?
Memur zammı için 1 Ağustos tarihinde başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinden karar çıkmadı. Kamu İşverenleri tarafının teklifleri Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Zam pazarlığının yeni adresi ise Hakem Heyeti oldu. Memur maaşı için Kamu işverenleri 2026'nın ilk altı ayında yüzde 11 zam teklif ederken taban aylıklara 1.000 TL artış önerisini yeniledi. Dün Hakem Heyeti ilk kez bir araya gelirken ikinci toplantının bugün saat 11:00'de yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyetin kararına saygı duyulacağını açıkladı. 2026 yılında polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar, kaç TL zam alacak?