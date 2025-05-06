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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:37

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?

Memur zammı için belirleyici olacak enflasyon verileri belli oldu. Nisan ayı TÜFE'sinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla temmuz zammı için sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyon farkı yeniden hesaplanırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,2 haziranda ise yüzde 1,70 olacak. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşı kaç liraya çıkacak? Polis, öğretmen ve doktor ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş zammı tablosu...

SEVDE NUR DEMİR
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?

Milyonlar pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını takip etti. Memur maaşı zamlarıyla beraber Merkez Bankası faiz kararını da etkileyecek nisan ayı enflasyonu açıklandı. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı TÜFE'sinin belli olmasıyla 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Peki, temmuzda memur zammı ne kadar olacak? İşte kesinleşen rakamlar ve tahminlere göre memur zammının detaylar...

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık enflasyon beklentilere paralel olarak yüzde 3 şeklinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu.

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MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?
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