Giriş Tarihi: 06.05.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
16:37
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Yeni memur maaşı tablosu: Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak?
Memur zammı için belirleyici olacak enflasyon verileri belli oldu. Nisan ayı TÜFE'sinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla temmuz zammı için sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyon farkı yeniden hesaplanırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,2 haziranda ise yüzde 1,70 olacak. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşı kaç liraya çıkacak? Polis, öğretmen ve doktor ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş zammı tablosu...