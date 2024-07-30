Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:45
Mersin'e dev proje! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli- Erdemli- Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi'nde yüksek standartlı, konforlu ve daha kısa süreli ulaşım imkânı sağlayacaklarını söyledi. Proje tamamlandığında 2,5 saat süren seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, projeyi 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.