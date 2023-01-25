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Haberler Galeri Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 13:02

Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 30'luk emekli ve memur zammı sonrası yeni maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. SSK emekli maaşları için ödemeler yarın son bulacakken bugün ise Bağ-Kur'lular için ödemeler başladı. Ay sonu yaklaşırken 'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Emekli sandığı kapsamında emekli memurların maaş farkları için ödeme tarihi belli oldu. Ek ödemeli emekli maaşı hesaplama tablosu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte maaş tablolarıyla beraber maaş farkı ödeme takvimi...

METE DİRİCE
Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 30 emekli zammı sonrası 17 Ocak tarihinde SSK emeklileri maaşlarını almaya başladı. Yarın SSK'lıların ödemesi sona erecekken, bugün Bağ-Kur'luların ödemesi başladı. Öte yandan emekli sandığı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını bildirdi. Tarih belli oldu.

Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMURLAR 27 OCAK'TA MAAŞ FARKLARI İÇİN ÖDEME ALACAK

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenecek.

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Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

Toplam 2,4 milyon kişiye yaklaşık 8 milyar liralık maaş ve ek gösterge farkı da hesaplarda olacak.

Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

Yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verildiğine işaret edilen açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergeleri ile ödenecek tutarlara ilişkin tabloya da yer verildi:

Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?
  • Maluliyet derecesi bir, göstergesi 40 bin olanlara 17.347 lira 36 kuruş,
  • Maluliyet derecesi 2, göstergesi 36 bin olanlara 15.612 lira 62 kuruş,
  • Maluliyet derecesi 3, göstergesi 31 bin olanlara 13.444 lira 20 kuruş,
  • Maluliyet derecesi 4, göstergesi 28 bin olanlara 12.143 lira 15 kuruş,
  • Maluliyet derecesi 5, göstergesi 25 bin olanlara 10.842 lira 10 kuruş ve
  • Maluliyet derecesi 6, göstergesi 22 bin olanlara 9.541 lira 5 kuruş ödenecek.

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