Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 13:02

Milyonlara çifte ödeme! Emekli ve memur zammı ile yeni etap başladı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman yatacak?

Yüzde 30'luk emekli ve memur zammı sonrası yeni maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. SSK emekli maaşları için ödemeler yarın son bulacakken bugün ise Bağ-Kur'lular için ödemeler başladı. Ay sonu yaklaşırken 'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Emekli sandığı kapsamında emekli memurların maaş farkları için ödeme tarihi belli oldu. Ek ödemeli emekli maaşı hesaplama tablosu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte maaş tablolarıyla beraber maaş farkı ödeme takvimi...