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Haberler Galeri Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:56

Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Milyonlara yeni emeklilik rehberi ! Çalışmayanlar ve eksik primleri olanlar isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilirken, şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve parttime iş yapanlar da eksik günlerini tamamlayarak emekli olabiliyor. Peki prim tutarları yeni asgari ücret zammından sonra ne kadar oldu? Hesaplamalar nasıl yapılıyor işte detaylar...

Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Emeklilik için gereken 3 şarttan birisi prim. Çalışmayanlar ve eksik primi olanlar isteğe bağlı sigorta ile eksik primlerini ödeyebilirken; ev kadınları ve diğer parttime çalışanlar da eksik primlerini ödeyerek emekli olabiliyor. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte ödenecek olan primler de değişti. İşte milyonları ilgilendiren yeni emeklilik rehberi...

Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; ülkemizde emeklilik için gereken 3 şarttan biri prim.

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Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor.

Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor.

Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta.

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