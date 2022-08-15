Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var

Emeklilik için gereken 3 şarttan birisi prim. Çalışmayanlar ve eksik primi olanlar isteğe bağlı sigorta ile eksik primlerini ödeyebilirken; ev kadınları ve diğer parttime çalışanlar da eksik primlerini ödeyerek emekli olabiliyor. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte ödenecek olan primler de değişti. İşte milyonları ilgilendiren yeni emeklilik rehberi...