Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
10:56
Milyonlara yeni emeklilik rehberi! Ödenecek primler belli oldu: Ev kadınlarına fırsat var
Milyonlara yeni emeklilik rehberi ! Çalışmayanlar ve eksik primleri olanlar isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilirken, şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve parttime iş yapanlar da eksik günlerini tamamlayarak emekli olabiliyor. Peki prim tutarları yeni asgari ücret zammından sonra ne kadar oldu? Hesaplamalar nasıl yapılıyor işte detaylar...