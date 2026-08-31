Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: İş yerlerindeki mola hakkı yeniden düzenlendi

MOLA SÜRESİ FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ ETKİLER Mİ?

Evet etkiler. Mola süreleri, çalışma süresine dahil değil. Fazla mesai hesabında mola süreleri toplam çalışma süresinden düşülür. İş davalarında hakimler, işçinin fiilen çalıştığı süreyi belirlemek için ilk olarak mola sürelerini çalışma süresinden çıkarır. Ara dinlenmesi düşüldükten sonra kalan fiili çalışma süresi haftalık 45 saati aşıyorsa, aşan bölüm fazla çalışma olarak kabul edilir ve buna göre fazla mesai ücreti hesaplanır. İşverenler de mola süresini düşüren fazla mesai hesabı yapamaz. Eğer yaparsa işçinin fazla çalışma alacağı da işverenin yaptığı bu hatalı işleme göre yeniden belirlenir.

İŞVERENLER ARA DİNLENME SÜRESİNDE İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK EDEMEYECEĞİNİ KARARLAŞTIRABİLİR Mİ?

Ara dinlenme süresinde işçilerin işyerini terk edemeyecekleri kararlaştırılabilir.

İŞÇI MOLA SAATİNDE UYUYABİLİR Mİ?

Molalarda çalışanlar tamamen serbesttir. İşyerinde uyuyup uyumayacağına çalışan kendisi karar verebilir. İşveren, iş disiplini kapsamında işyeri içinde uyumayı iç yönetmeliğiyle yasaklayabilir. Ancak özellikle Japonya ve Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinde çalışanlara molalarda verimliliği arttırdığı gerekçesiyle uyuma izni verilmesi yaygınlaşmaktadır