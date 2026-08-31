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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: İş yerlerindeki mola hakkı yeniden düzenlendi
Giriş Tarihi: 31.08.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 07:36
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: İş yerlerindeki mola hakkı yeniden düzenlendi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren daha verimli çalışmaya yönelik verilen mola hakkı, sessiz sedasız yeniden düzenlendi. Kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan böyle 1 saat değil, en az 1.5 saat, 13 saati aşarsa 2 saat mola hakkı verilecek. Çalışanlara mola hakkı rehberi İŞ'İN DOĞRUSU'nda...